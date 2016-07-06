Gökhan Töre, İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Gökhan Töre'yi West Ham United'a kiraladı.

Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, yaklaşık 2 ay önce Beşiktaş Kulübü ile temasa geçerek Gökhan Töre'ye talip olduğunu bildirdi.

İngiliz ekibi, milli futbolcuyu önce bonservisiyle satın almak istedi. Ancak Beşiktaş 15 milyon Euro talep edince anlaşma sağlanamadı. Bütün çabalarına rağmen bonservis fiyatında indirim yaptıramayan West Ham yetkilileri, teknik direktör Bilic'in ısrarı üzerine bu kez kiralama teklifinde bulundu.

Yapılan görüşmeler sonrasında 1 yıl için 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı ve Gökhan Töre West Ham United'a kiralandı. Milli futbolcunun satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olduğu bildirildi.

Beşiktaş, 24 yaşındaki Gökhan Töre'yi 2013 yılında Rubin Kazan'dan kiralamış, daha sonra 4 milyon 250 bin Euro'ya satın almıştı. Gökhan, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımda 35 resmi maç oynadı; 9 gol attı, 2 asist yaptı.