Gökhan Özoğuz: 'Maaşı dolarla mı alıyorsun?' gibi bir soru çok abes, Türkiye'de her ürün ve mal dolara bağlı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, CNNTürk ekranlarında Ahmet Hakan'ın döviz kurlarına ilişkin sorusuna "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?" sorusuna yönelik olarak, "Maaşı dolarla mı alıyorsun?' gibi bir soru çok abes. Türkiye'de her ürün ve mal dolara bağlı" yorumunda bulundu.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam trafikte görüntülendi. Camını açarak basın mensuplarıyla sohbet eden Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu.

Dolar ve Euro'nun çok yüksek olduğunu ifade eden Özoğuz, "Ekonomik durumumuz ortada. Çok üzülüyorum. Zor zamanlar geçecek inşallah. Ülkemizde dolara dokunmayan hiçbir şey yok. Mesela, 'Maaşı dolarla mı alıyorsun?' gibi bir soru çok abes. Türkiye'de her ürün ve mal dolara bağlı" yorumunda bulundu.

"Çocuğumu okula göndermem"

Yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacak olması hakkında da konuşan Özoğuz, "Ben çocuğumu okula göndermem. Çocuklar hijyen konusuna ne kadar dikkat edebilir?" diye konuştu.