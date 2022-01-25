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Gökhan Özoğuz: İstanbul'a ihanet edip talan edenler, paralı troll ordusuyla yalan başlıklar açıyor

"Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz"

25 Ocak 2022 11:37

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz,  "İstanbul'a ihanet edip talan edenler, paralı troll ordusuyla yalan başlıklar açıyor" değerlendirmesini yaptı.

Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var Kadıköy'de, liyakat böyle bir şey. İstanbul'a ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. İlk önce gidin de Başakşehir'de 12 saattir bozulan TIR'ı çekin yoldan insanlar aç" ifadesini kullandı. 

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