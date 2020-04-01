Gökhan Özoğuz'dan Süleyman Soylu'ya: Olup olmadık şeylere sizden daha çok seviliyor diye uydurma suçlama yapmaya hakkınız yoktur!

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin başlattığı yardım kampanyalarının engellenmesi için genelge yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman'a Soylu'ya Twitter hesabından tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz, Bakan Soylu'nun belediyelerin yardım toplamasını 'Başka hükümet kurmaya' benzetmesine ilişkin olarak Twitter hesabından, "Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin ;Vatan haini, terörist sevici, "Başka devlet kurmak isteyenler" diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, ihtiyaç sahipleri için düzenlediği yardım kampanyaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgeye takılmış ve valiliklere gönderilen yazıda, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtilmişti.