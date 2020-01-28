Gökhan Özoğuz'dan 'koronovirüs' paylaşımı: Bir süre Çin'e gidip gelen kimseyi ülkeye almamak lazım; sarmaş dolaş bir milletiz, mahvoluruz

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Çin'de ortaya çıkan koronovirüsle ilgili yaptığı paylaşımda "Çin'e gidip geleni bir süre ülkeye almamak lazım, sarmaş dolaş bir milletiz, mahvoluruz" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Özoğuz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ölümlerin artımasına değinerek, "Bir süre Çin'e girip çıkan kimseyi Türkiye'ye sokmamak lazım. Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı çok ciddi oranlara gelmeye başlıyor. Bir de biz sarmaş dolaş bir milletiz mahvoluruz" ifadelerini kullandı.

Çinli yetkililerin açıklamasına göre, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 106 iken, virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı 27 Ocak itibarıyla 4 bin 515. Açıklamadan bir gün önce ise koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 2 bin 835 olduğu bildirilmişti.