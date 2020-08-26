Gökhan Özoğuz'dan Fatih Tezcan'a: Hoşt! Hadi başka kapıya

Sanatçı Gökhan Özoğuz, kendisini "SS subayı" şeklinde niteleyen Erem Şentürk'ün tweetini alıntılayarak "OHH YÜREĞİM SOĞUDU" yazan AKP’li kimliğiyle bilinen Fatih Tezcan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özoğuz yaptığı paylaşımda Tezcan için, "İşiniz; Atatürke düşmanlığıyla isim yapmaya çalışıp, bu aşağıdaki Fetöcü enikle paslaşarak güya biz ve bizim gibileri karalayıp, Halkı kandırmaya çalışmak. Hoşt! Hadi başka kapıya" ifadelerini kullandı.

Erem Şentürk, Özoğuz'u 16 Ağustos tarihli tweet'i için "SS subayı" şeklinde niteledi. Özoğuz söz oknusu tweet'inde şunları yazdı;

"Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile penir ekmek gibi Vatandaş yapılma sebepleri, Seçimde Oy kullanmaları konusu ve bu İnsanların üreme sayısı 10.000.000 ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve bunları düşünüyor olmak, korkunç!"

Şentürk de Özoğuz'un bu tweet'ini alıntılayarak "Bu bir SS subayı. Bu, Boşnak bir kadına tecavüz ederken “sırpça bağır Tanrı da anlasın” diye bağıran bir sırp ırkçısı. Bu “zenciler hızlı ürüyor” diye ağlayan Ku Klux Klan’ın nefret rahibi. Bu yeteneksiz olduğu için ırkçılardan aldığı alkışı konser biletine dönüştüren bir zavallı" şeklinde bir tweet attı.

AKP’li kimliğiyle bilinen Fatih Tezcan da Şentürk'ün Özoğuz'u "SS subayı" şeklinde nitelediği tweet'ini alıntılayarak "OHH YÜREĞİM SOĞUDU" yazınca Özoğuz Tezcan'a "Sizin Yüreğiniz var mı ki soğusun? Siz ? İşiniz; Atatürke düşmanlığıyla isim yapmaya çalışıp, bu aşşağıdaki Fetöcü enikle paslaşarak güya biz ve bizim gibileri karalayıp, Halkı kandırmaya çalışmak. Türk Halkı sizin gibi hainleri çok iyi tanıyor. Yemezler Hoşt! Hadi başka kapıya" sözleriyle tepki gösterdi.