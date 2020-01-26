Gökhan Özoğuz'dan Erdoğan'ın "Depremi durdurma şansımız var mı?" sorusuna yanıt: Deprem Araştırma Önergesi reddedilmeseydi...

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Depremi durdurma şansımı var mı?' sorusuna yanıt verdi. Özoğuz, "Deprem Araştırma önergesi reddedilmeseydi, belki daha az bina, belki de hiç bina yıkılmazdı" dedi.

Özoğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada depremin ardından yapılan yorumların ardından söylediği "Depremi durdurma şansımız var mı?" cümlesine yanıt verdi. Özoğuz, Twitter hesabından şunları yazdı: "Sn.Cumhurbaşkanım; Doğal afetleri durdurmak için bir teknoloji gelişmedi henüz tabii ki. Fakat önlem almakla , zayiatı azaltabiliriz. Arabada Emniyet kemeri takmak gibi. Bir de Deprem Araştırma önergesi reddedilmeseydi ,belki daha az bina ,belki de hiç bina yıkılmazdı."

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26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan depremin ardından muhalefet partilerinin "Deprem Hazırlıkları Araştırma Önergesi" sunduğu ancak önergenin 2 Ekim'de AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği belirtilmişti.