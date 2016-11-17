Gökhan Özen ile Selen Sevigen boşandı

Şarkıcı Gökhan Özen ile 6 yıllık eşi Selen Sevigen, yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdular.

Kararlarını resmi bir açıklamayla duyuran Gökhan Özen ile Selen Sevigen’in yazılı açıklaması şöyle:

"Değerli Basın Mensupları,

Üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu sonlandırmış bulunuyoruz.

Kutsal bildiğimiz ve gözler önünde yaşamayı tercih etmediğimiz aile yaşantımıza ve özel hayatımızın mahremiyetine bugüne kadar ve bundan sonraki sürecinde saygı gösteren tüm değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla."

2010 yılında hayatlarını birleştiren çiftin nikahta, CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen'in şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan Deniz Baykal yapmıştı. Gökhan Özen'in şahitliğini ise merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile sanatçı Ajda Pekkan yapmıştı. Çiftin iki çocukları bulunuyordu.