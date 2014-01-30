Athena Gökhan: Türkçe şarkılarım anlaşılmıyordu, ağladım

“O Ses Türkiye”nin hiperaktif jüri üyesi Gökhan Özoğuz, sonradan coşanlardan değil. Dünyaya bile ikiziyle tekme tokat çarpışarak gelen müzisyen, çocukluğunu Vogue'a anlattı.

“Hakan ve ben, anne karnından dört dakika arayla, doğum sırasında birbirimizi tekmelediğimiz için morarmış gözlerle çıkmış çift yumurta ikizleriyiz. Sokak çocuğu olarak büyüdük. İlkokul üçüncü sınıfta okul yönetimi, anne-babamıza ‘alın bu çocukları' diye yalvardı, bildiğin okuldan atıldık.

Albüm işine girdik ama benim Türkçe söylediğim şarkılar anlaşılmıyor. Türkçe'yi basarak söylemek diye bir şey var çünkü; ben öyle bir şey bilmiyorum. Basbayağı ağladım ‘Ben böyle şarkı söylemek istemiyorum' diye.”