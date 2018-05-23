Gökhan Kırdar yoğun bakımdan çıktı

Sanatçı Gökhan Kırdar, 19 Mayıs tarihinde akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi edilen Kırdar, yoğun bakımdan çıktı.

Kırdar’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktorları, Kırdar’ın şiddetli öksürük nedeniyle akciğerlerde oluşan kanama sebebiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Sanatçının genel durumunun iyi olduğunu belirten doktorları, Kırdar’ın normal odaya alındığını kaydetti. Tedavisi hala devam eden Kırdar’ın yoğun bakımdan çıktıktan sonra hiç kanamasının olmadığı ifade edildi.

Akciğerlerdeki kanamaya neden olabilecek sebeplerin araştırıldığını ve tetkiklerin sürdüğünü kaydeden doktorlar, Gökhan Kırdar’ın akciğerinde küçük bronşektaziler görüldüğünü, sürecin takip edileceğini, 10 gün sonra kontroller yapılacağını ve Kırdar’ın bugün taburcu edileceğini ifade etti.

Kanamanın belli bir nedene bağlı olmadığını, araştırıldığını belirten doktorlar, “Bronş genişlemesi” olarak da bilinen bronşektaziyi yoğun dönemler, stres, sıcak hava ve yorgunluğun tetiklediğini söyledi. Türkçe müziğinin deneyimli ismi Gökhan Kırdar, 30 Mayıs’ta Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde farklı bir gösterisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyordu. Uzunca bir süredir Dünya turnesine hazırlanan ve bu turnenin başlangıç gösterisi olacak OQ Show için çalışma halinde olan Gökhan Kırdar’ın yaşadığı stres ve yoğunluktan dolayı vücudunun yorgun düştüğü ve bu durumun yaşadığı sağlık sorununun tetikleyici etkenlerinden biri olabileceği ifade edildi.

Sanatçı Gökhan Kırdar’ın 30 Mayıs 2018 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleştireceği sahne performansını iptal etmeyeceği, doktorlarının kontrolünde sahneye çıkacağı belirtildi.