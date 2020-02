Gökhan İnler'den sportmenlik dolu mesaj  

Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesinde Gökhan İnler\'den centilmenlik örneği

Mevlüt Erdinç\'ten Gökhan\'a \"Maestro\"

Takipçileri ise \"İşte Türk futbolu için gerekli olan karakter\", \"İnşallah tekrar Beşiktaş\'a gelirsin\", \"Her zaman Kartalsın\" , \"Beşiktaş\'ın çocuğu\" , \"Keşke herkes senin gibi adam olsa\", \"Beşiktaşlılar olarak seviyoruz seni\" \"Kalbimizde hep Kartal İnler olarak kalacaksın\" gibi yanıtlar verdiler.

Süper Lig\'in en tecrübeli ve kariyerli oyuncularının başında gelen Gökhan İnler, sergilediği karakter, centilmen yapısı ve özellikle sosyal sorumluluk projelerinde yardımsever kişiliği ile de dikkat çekiyor.

Gökhan İnler bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması öncesinde anlamlı bir paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti. Sosyal medya hesabından centilmenlik ve sportmenlik dolu bir mesaj yayınlayan ünlü futbolcu için gelen yorumlar arasında eski takım arkadaşı olan ve şu an Antalyaspor'da kiralık oynayan Mevlüt Erdinç'ten "Maestro" yorumu geldi.

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Beşiktaş\'ı ağırlayacak Medipol Başakşehir\'in tecrübeli ismi Gökhan İnler, mücadele öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaş\'a karşı forma giymekten ve eski kulübünü ağırlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren İnler\'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

\'Bugün çok iddialı ve kaliteli bir maç olacak. Umarım Ben de forma şansı bulurum. Bunun için her zaman çok çalışıyorum. Eski takımım ve şampiyonluk yaşadığım Beşiktaş\'a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağım. Futbolseverlerin keyifli ve centilmence geçecek bir maç izleyeceklerini umuyorum, iyi olan kazansın.\"

