Gökhan Gönül'e İspanyol kancası

T24 - Fenerbahçe'de Diego Lugano 3 milyon Euro'ya PSG'ye verilirken, bir diğer yıldız Gökhan Gönül'ün de İspanyol Valencia ile temaslarını hızlandırdığı öğrenildi



Şike soruşturması sonrası zor günler yaşanan Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor.



Fenerbahçe Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmelerinin ardından takımdan ayrılmak isteyen Diego Lugano için Fransız Paris Saint Germain Kulübü ile 3 milyon euroya anlaştığını duyurdu.



Lugano'dan sonra Gökhan Gönül'ün de bağlarının kopmasına çok az kaldı.



İspanya'nın Valencia Kulübü ile temas halinde olan milli oyuncunun anlaşmaya vardığı öğrenildi. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Valencia Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı ve bu transfer önümüzdeki hafta başında resmiyet kazanacak.



Niang'ın da kendisine cazip teklifler geldiğini ve Fenerbahçe'nin para kazanması için gitmek istediği ifade edildi.





