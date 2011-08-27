T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Gönül'e İspanyol kancası

Gökhan Gönül'ün İspanyol Valencia ile temaslarını hızlandırdığı öğrenildi

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'de Diego Lugano 3 milyon Euro'ya PSG'ye verilirken, bir diğer yıldız Gökhan Gönül'ün de İspanyol Valencia ile temaslarını hızlandırdığı öğrenildi


Şike soruşturması sonrası zor günler yaşanan Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor.


Fenerbahçe Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmelerinin ardından takımdan ayrılmak isteyen Diego Lugano için Fransız Paris Saint Germain Kulübü ile 3 milyon euroya anlaştığını duyurdu.


Lugano'dan sonra Gökhan Gönül'ün de bağlarının kopmasına çok az kaldı.


İspanya'nın Valencia Kulübü ile temas halinde olan milli oyuncunun anlaşmaya vardığı öğrenildi. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Valencia Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı ve bu transfer önümüzdeki hafta başında resmiyet kazanacak.


Niang'ın da kendisine cazip teklifler geldiğini ve Fenerbahçe'nin para kazanması için gitmek istediği ifade edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24