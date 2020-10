Gökhan Gönül: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, "Burada tekrar doğmuş gibi hissediyorum. Futbola yeniden başlamış gibiyim. Geçmişte yaşadıklarım var, o heyecanı yaşıyorum. Bu kulüp adına, taraftarlar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum bu forma altında, bu arma için ter dökmeyi" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de 4 yıl sonra takıma dönen Gökhan Gönül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Güzel bir havamız var. Birçok yeni transfer var. Her şey olumlu gidiyor şu an takım üzerinde. Pozitif bir hava var. Hemen hemen her gün çift antrenman yapıyoruz. Yeni hocayla, yeni oyuncularla, geçmiş dönem oyuncularla inşallah bu sezon güzel bir başlangıç yapmak hedefindeyiz" diye konuştu.

"Hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım"

Şu an merak edilen konuların yeri olmadığını ifade eden Gönül, "Şu an merak ettiğiniz konuların yerinin burası olmadığını düşünüyoruz. Şimdi değil ama daha sonra bir programda, röportajda bununla ilgili merak edilenleri çok da derinlere girmeden konuşabilirim. En azından şu anda pozitif havayı bozmamak adına bunu konuşmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde belki bir röportajda merak edilenleri konuşuruz. Tabii ki yaşadığım şeyler oldu. Hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım ve demecim olmadı. O dönemde yaşananlar ve kendi adıma Fenerbahçe Kulübü adına o dönemde internet sitesinden açıklama yapılmıştı. Tek doğru gelen şey, 'kol kırılır, yen içinde kalır' evet o dönem bir kol kırıldı ve yen içinde kalmaya devam etmeli herkes adına" ifadelerini kullandı.

"Yaşın hiçbir önemi yok"

Gökhan Gönül, burada tekrar doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "Futbola yeniden başlamış gibiyim. Geçmişte yaşadıklarım var, o heyecanı yaşıyorum. Bu kulüp adına taraftarlar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum bu forma altında, bu arma için ter dökmeyi. Yaş ortalaması bana göre belki birçok insan eleştirebilir ama genç kardeşlerim de yanlış anlamasın; 24 yaşında bir oyuncu sahada oynadığında, yaş ortalaması küçükse 4 puan vermiyorlar, 3 puan veriyorlar. Bana göre önemli olan performans. 35-40 fark etmiyor, Emre Belözoğlu örneği var. 1 sene daha devam edebilir diye konuşuluyor. Önemli olan sahadaki mücadele. Yaş kaç olursa olsun. Son dakikaya kadar takıma katkı veriyorsa gerisi önemli değil" şeklinde konuştu.

"Emre ağabeyin düşünüyor musun demesi yetti"

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemle ilgili, "O dönem ayrılırken oluşturulan algı ve dönerken ki algılar oldu paraya dönüyor diye. Benim amacım hiçbir zaman para olmadı. Hep aileme, sevdiğim inandığım değerlere sahip olduğumu düşündüm hep. Ben geri dönerken bile kontratımın ne olduğunu bilmiyorum. Emre ağabey beni Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra menajerime 'düşünüyor musunuz' diye iletişime geçti. Düşünüyoruz diye söylenince benim için olay bitmişti. Buradan Beşiktaş camiasına da bir şey söylemek istiyorum. Çok sağ olsunlar maddi manevi birçok şeyi yaptılar kalmam için. Ayrıldığım dönemde de Beşiktaş taraftarı da ailenin bir parçası olarak beni gördüler, onlara teşekkür ediyorum. Ben de Beşiktaş formasıyla o dönemde son maçın son saniyesine kadar her şeyimi verdim. Buraya tekrar geri döndüm ve çok mutluyum. Burada etken Emre ağabey. Sadece bana 'düşünüyor musun' demesi benim için yetmişti" dedi.

"Saha dışı çok etken var"

Takım içinde aile ortamının devam ettiğini vurgulayan Gönül, "Sadece Fenerbahçe içerisinde rakipleriyle yarışmıyor, birçok sorunu var. Bence saha dışını halledebilirsek ve siz de topyekun kulübün üzerine gelen insanlara karşı dik durur ve buranın zarar görmemesi için hareket ederseniz, bizler de futbolcular olarak destek verirsek sorunu çözebiliriz. Saha dışı çok etken var. Bunlara bir 'dur' dememiz gerekiyor. İnşallah güzel olacak" diye konuştu.

"Herkes takıma sahip çıkıyor"

"Yeni gelen oyuncular var. Yeni oyuncular Türkiye ligini bilen oyuncular, bu benim için bir artı bence" diyen Gökhan Gönül, "Bazen birbirimize sert davranıp, argo konuşup, kavga edebiliyoruz ama saha dışında hep dostuz. Rakip takım oyuncuları gelmesine rağmen kardeş havası var şu an. Buraya hangi oyuncu gelirse gelsin buranın bir parçası olması normal. Herkes şu an takıma sahip çıkıyor. Biraz da tecrübeli olması şu an herkesin işine yarıyor" açıklamasında bulundu.

"Taraftarlardan özür diliyorum"

Gökhan Gönül, "Bu formayı giydikten sonra hepimiz bu forma için savaşacağız" derken, şu ifadeleri kullandı;

"İnsanlar bazen çocuklarına da kızıyor, tepki verip belki aşırıya da kaçabiliyor. Bu kadar sevdiğiniz bir insana oluşturulan dışardaki algı; onlara ufacık bir sebep yetiyordu kızmaları için. Bu kadar tepki koydular, nasıl geri dönüyorsun diyorlar. Ben normal karşılıyorum. Hata yapmadım. Bir gün bile en ufak bir kötü söz gelmedi bana. Böyle bir oyuncunun gidiyor olması her şeye inanmalarını sağladı. Taraftarlardan hata yaptığım için değil, benim adım geçerek onların üzülmesine sebep olduğum için onlardan özür diliyorum. Tekrar söylüyorum, hata yapmadım. Tekrar geri döndüğümde Beşiktaş'ta oynarken en ufak bir hareketim olmadı. 9-10 sene top oynamışım. Ne şartlarda oynadığımı biliyorlar, yeri geldi kan döktüm. Belki şimdi rakip de oynadığım için de tepki koyanlar olmuştur. O algıya inanlar insanlar da olabilir, onlardan tek ricam; bu sene bizim için çok önemli, bana kızgınlıkları devam edebilir, ben ne kadar sebeplerini anlatsam da taraftar bence rafa kaldırmalı. İzim üzerinden takıma zarar gelmesini istemem. Sezon bittiğinde tekrar raftan indirip bana karşı durumlarını devam ettirebilirler. Ama bu formayı giydikten sonra hepimiz bu forma için savaşacağız. 9 senenin hatırı varsa rafa kaldırsınlar, sahada değil saha dışında da mücadele edeceğiz."

"Kaptanlık değil, bu formayı giymem bile yetiyor"

Kaptanlık hakkında da konuşan Gönül, "Bu formayı giymem bile yetiyor bana. Kaptan ben olayım başkası olsun. Ayrı bir gurur olabilir ama bu formayı tekrar giyebilmek çok sevindirici. Bunu kelimelerle anlatamam. Bazı duygular vardır kelimelerle anlatamazsınız. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşamayacağım" dedi.

"Erol hoca takımı çok iyi çalıştırıyor"

"Birçok hocayla çalıştım, hepsinin kendine özgü taktiği ve tekniği var" diyen Gökhan Gönül, "Erol hoca da sağ olsun takımı gebertiyor, çok çalıştırıyor. İnşallah bu antrenman temposuyla sapasağlam sahalara çıkıp, güçlü bir şekilde sahalarda olacağız" diye konuştu.

"Formasını taşıdığım camialara karşı onların boynunu öne eğecek yanlışım olmadı"

Eşi Hatice Gönül'ün paylaşımları ile ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli oyuncu, "Eşim Fenerli. Aşırı derece Fenerli. Normal fenerli yok, hasta fenerli herkes. Beşiktaş maçlarına da geldiği çok oldu eşimin. Dün veya önceki gün bir şey yazmış, 'su akar yolunu bulur'. Anlamına TDK'dan bakabilirler. Taraftarlar da yanlış anlamasın. Hiçbir zaman formasını taşıdığım camialara karşı onların boynunu öne eğecek yanlışım olmadı, olamaz da. Eşim duygusal davranıyor ama Beşiktaş taraftarına söylediği bir şey değil. Böyle bir algı oluşmasın kesinlikle. Beşiktaş formasıyla 4 sene top oynadım, tabii ki gol atarsam bana yakışanı yaparım. İnşallah gol değil goller atarım Beşiktaş'a. Onlar bana zor dönemde sahip çıktılar. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'a gol atmayı Allah nasip eder" açıklamasında bulundu.

Gökhan Gönül, toplantı sonrası 77 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.