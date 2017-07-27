Gökhan Gönül: Şenol hoca 3 gol atarsan '4-5 yap' diye uyarır

Beşiktaş'ın Milli Takım forması da giyen sağ beki Gökhan Gönül, teknik direktörü Şenol Güneş'i değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcının 'kolay beğenmeyen biri' olduğu yorumunu yapan Gökhan, "3 gol atarsın, 4-5 yap diye uyarılar yapar" diye konuştu.

Geçen sezon UEFA Kupası'nı kazanabileceklerini vurgulayan Gökhan, başarılar geldikçe başarıya olan açlığın daha da arttığını vurguladı.

Sözcü'den Ali Aydın'a konuşan Gökhan Gönül, şunları kaydetti:

“UEFA Kupası'nı alabilirdik. Lyon maçında Cenk'in pozisyonları var; belki değerlendirse maç bitecek. UEFA zor değil, Beşiktaş'ın bu kupayı kazanacağına inanıyorum.

Sadece şampiyonluk önemli değil. Sahaya çıktığım zaman verilen değere karşı işimi yapıp iyi şeyler sunmak istiyorum. Şenol hocaya kolay kolay bir şey beğendiremezsin. 3 gol atarsın, 4-5-6 yap diye uyarılar yapar.

"Şenol hocaya 5 versen 10 ister;

Pepe çok mütevazı bir kişilik"

Başarı geldikçe daha çok istiyorsun. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu kez 4 isteyecekler, 5 isteyecekler. Şenol hocaya 5 versen 10 ister. Ben onlardan daha çok isterim.

Dünya yıldızı önemli değil, biz ne yıldızlar gördük. Önemli olan takım olabilmek. Kariyerimin dönüm noktası Zico oldu. ASAŞ'la 2. Lig'den 1. Lig'e geçtik. Orada şampiyonluk yaşadık. Fenerbahçe'ye transfer oldum. Birçok oyuncuyu kiralık olarak gönderirler ama Zico beni takımda tuttu.

Pepe çok mütevazı bir kişilik. Benim ve gençlerin ondan çok şey öğreneceği var. Burak Yılmaz'ı takımda isterim, kalitesini tartışmaya gerek yok.”