Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sarı lacivertli kulüple özel bir şekilde yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcu Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'da da 77 numaralı formayı terletecek.

Gökhan Gönül geçen sezon Fenerbahçe ile 22 maça çıkmış 2 gol 2 asistlik performansla oynamıştı. Tecrübeli yıldız kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa kazandı.

Karadeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.

Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."