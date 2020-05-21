Gökhan Gönül: Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim, kimse bana bir şey söylemedi

4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ün, yakın çevresine, "Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta görev yapan Gökhan Gönül’ün, siyah-beyazlılarla sözleşmesi dönem sonunda bitecek.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Gökhan Gönül'ün oyuncunun, konuyla ilgili olarak yakın çevresine, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam..." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tüm planını 2 sezon daha Beşiktaş’ta görev yapıp ardından futbol hayatına nokta koyma üzerine yapan yıldız ismin, ne kendisi ne de menaceri aracılığıyla Fenerbahçe’den teklif almadığı, ek olarak temsilcisi Ahmet Bulut tarafından Beşiktaş’la son kararı vermeden kimseyle konuşmaması konusunda uyarıldığı bildirildi.

Gökhan ve Caner belirsizliği

Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.



Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.