T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Gönül canlı yayında özür diledi

Gökhan Gönül maçtan sonra yayıncı kuruluşun mikrofonlarına Jimmy'den özür dilemek için açıklamalarda bulunduğunu belirtti

25 Kasım 2012 23:46

 

Fenerbahçe'nin futbolcusu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra örnek bir davranışta bulundu.
 
Karşılaşma içinde Gençlerbirliği'nden Jimmy'yi ittiği için panoya çarptığını söyleyen Gökhan Gönül, "Jimmy'den özür diliyorum, bir pozisyonda taç için topu vermedi ben de ittim. Kendisinden ve sporseverlerden özür diliyorum. Şimdi yanına gidip Jimmy'den de özür dileyeceğim. Bana yakışmayan hareketler yaptım" ifadelerini kullandı.
 
 

Jimmy'den açıklama

 
 
Gençlerbirliği'nin futbolcusu Jimmy Durmaz maç sonu yaptığı açıklamada konuyla ilgili  "Futbolda böyle şeyler oluyor. Gökhan iyi bir futbolcu ve iyi bir insan. Maçtan sonra yanıma da geldi özür diledi. Gökhan'a kesinlikle kızgın değilim" dedi.
 

ETİKETLER

gökhan gönüljimmyfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24