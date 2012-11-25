Gökhan Gönül canlı yayında özür diledi

Fenerbahçe'nin futbolcusu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra örnek bir davranışta bulundu.

Karşılaşma içinde Gençlerbirliği'nden Jimmy'yi ittiği için panoya çarptığını söyleyen Gökhan Gönül, "Jimmy'den özür diliyorum, bir pozisyonda taç için topu vermedi ben de ittim. Kendisinden ve sporseverlerden özür diliyorum. Şimdi yanına gidip Jimmy'den de özür dileyeceğim. Bana yakışmayan hareketler yaptım" ifadelerini kullandı.

Jimmy'den açıklama

Gençlerbirliği'nin futbolcusu Jimmy Durmaz maç sonu yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Futbolda böyle şeyler oluyor. Gökhan iyi bir futbolcu ve iyi bir insan. Maçtan sonra yanıma da geldi özür diledi. Gökhan'a kesinlikle kızgın değilim" dedi.