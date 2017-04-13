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Spor

Gökhan Gönül: Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz

Olympique Lyon'un Beşiktaş'la maçı bu akşam Türkiye saatiyle 22:05'te oynanacak

13 Nisan 2017 11:47

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nda Olympique Lyon ile ilk maçını yapacak olan Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, deplasmandaki maça ilişkin olarak "Bizim için avantajlı olan en iyi skoru yakalayıp Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. İşimizi yapıp sahadan iyi skorla ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu akşam Fransa'da Lyon Stadı'ndaki maçla ilgili Gönül'ün sözleri için "daha erken" diyen teknik direktör Şenol Güneş de "Ben önce sonuca değil, iyi oyuna bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Eurosport'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı oyuncu, her zaman her kulvarda sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nin hangi turu olursa olsun yine kazanmak için sahaya çıkacağız" siye konuştu.

"Lyon ofansif olarak iyi olabilir, zaafları da var"

Olympique Lyon'un hücum gücüyle ilgili soruya Gökhan Gönül, şu yanıtı verdi:

"Her takımın kendine özgü özellikleri vardır. Lyon ofansif olarak iyi olabilir, zaafları da var. Onların özellikli durumlarına karşı gerekli önlemleri alacağız. Defansta zaaflarını iyi değerlendirip güzel skorla ayrılmayı istiyoruz. Önemli olan istediğimiz şartlarla ayrılmak. İnşallah yarın bunu gerçekleştiririz."

Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusu Gökhan'ın kazanmak istedikleri yönündeki açıklamaları üzerine, "Gökhan Gönül acemi davrandı, önce kazanmaktan bahsetti. Ben önce sonuca değil, iyi oyuna bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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