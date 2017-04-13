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Spor

Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını tamamladı

Maç bu akşam 22.05'te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak

13 Nisan 2017 03:13

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında Beşiktaş, Olmpique Lyon ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi.

Kaçta, hangi kanalda?

Lyon Stadı’nda bugün saat 22.05’te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

"Çok yüksek risk"

UEFA, Lyon Beşiktaş maçını "çok yüksek riskli" maç statüsüne aldı. Fransa'da emniyet güçleri alarma geçti.

UEFA, karşılaşmayı güvenlik açısından dördüncü seviye olan "çok yüksek riskli maç" statüsüne aldı. 

Fransa'da bir futbol maçı için en yüksek seviye olan dördüncü derece, Fransız yargısında maçın halk için bir risk taşıdığı anlamına geliyor.

İspanyol hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç için İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Fransa'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı. Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık ettiği kafileye Caner Erkin de dahil edildi. 

Siyah-beyazlılar dün akşam Lyon Stadı'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. 

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