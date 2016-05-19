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Spor

Gökhan Gönül, "Beşiktaş'la anlaştı" haberlerini yalanladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında anlaştığı iddia edilmişti

19 Mayıs 2016 19:01

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, Beşiktaş ile anlaştığına dair iddiaları yalanladı. Milli futbolcu, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Bu haberler ile alakalı son kez konuşuyorum. Herhangi bir kulüp ile anlaştığım doğru değil” ifadelerini kullandı. Sözleşmesi bu sezon bitmesiyle sona erecek olan Gökhan Gönül’ün Beşiktaş ile 1.7 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında 2+1 yıllığına anlaştığı iddia edilmişti.

Gökhan Gönül’ün yaptığı açıklama şöyle:

“Daha önce birçok defa söylememe rağmen hakkımda asılsız haberler yapılmaya devam ediliyor. Ve bundan son derece rahatsızlık duyuyorum. Bu haberler ile alakalı son kez konuşuyorum. Herhangi bir kulüp ile anlaştığım doğru değil. Bundan sonra yazılan çizilen hiçbir haber için açıklama yapmayacağım. Saygılarımla...”

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