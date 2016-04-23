Gökhan Gönül Beşiktaş’la anlaştı mı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül’ün Beşiktaş’la anlaştığı iddia edildi. 9 yıldır sarı lacivertli forma giyen futbolcunun Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Siyah beyazlıların bu transferi açıklamak için Galatasaray maçını beklediği öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, Fenerbahçe'nin geçen sezon Bursaspor'dan aldığı Şener Özbayraklı'nın da transfer görüşmeleri sırasında, "Sizde Gökhan Gönül var. Onun arkasında yedek bekleyeceksem gelmeyeyim. Sürekli oynayacağım bir takıma gitmek istiyorum" dediği, sarı lacivertli yöneticilerin ise, "Bir sezon idare et, Gökhan'ın sözleşmesi bitiyor. Ondan sonra kendisiyle mukavele yapmayacağız" cevabını verdiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, geçtiğimiz günlerde Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'la ilgilendikleri yönündeki iddialar üzerine, "Bu oyuncuları kim kadrosunda görmek istemez" açıklamasını yapmıştı.

A Milli Takım'da da forma giyen Gökhan Gönül, 24 maçta görev alırken, 1 gol attı, 4 de asist yaptı.