T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Gönül Beşiktaş’la anlaştı mı?

Gönül'ün Ahmet Nur Çebi ile prensipte anlaştığı iddia edildi

23 Nisan 2016 21:41

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül’ün Beşiktaş’la anlaştığı iddia edildi. 9 yıldır sarı lacivertli forma giyen futbolcunun Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Siyah beyazlıların bu transferi açıklamak için Galatasaray maçını beklediği öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, Fenerbahçe'nin geçen sezon Bursaspor'dan aldığı Şener Özbayraklı'nın da transfer görüşmeleri sırasında, "Sizde Gökhan Gönül var. Onun arkasında yedek bekleyeceksem gelmeyeyim. Sürekli oynayacağım bir takıma gitmek istiyorum" dediği, sarı lacivertli yöneticilerin ise, "Bir sezon idare et, Gökhan'ın sözleşmesi bitiyor. Ondan sonra kendisiyle mukavele yapmayacağız" cevabını verdiği belirtildi.

 Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, geçtiğimiz günlerde Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'la ilgilendikleri yönündeki iddialar üzerine, "Bu oyuncuları kim kadrosunda görmek istemez" açıklamasını yapmıştı.

A Milli Takım'da da forma giyen Gökhan Gönül, 24 maçta görev alırken, 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

ETİKETLER

gökhan gönülbeşiktaşiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24