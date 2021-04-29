Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin sağ beki Gökhan Gönül, Alanyaspor deplasmanında 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertli oyuncu, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk olurken; Sarı - Lacivertliler'de Gökhan Gönül, 43. dakikada oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Tecrübeli oyuncu, topla kaleye giden Davidson'u düşürdü; hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı. Pozisyonda yan hakem ofsyat bayrağını kaldırmasına karşın VAR uyarısı sonrası Gökhan Gönül'ün ihracına karar verdi ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Oyundan atılan Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu, en son Ocak 2013’te oynanan Fenerbahçe - Elazığspor maçında kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçe sağ beksiz kaldı Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Gökhan Gönül, Alanyaspor maçıyla birlikte 11'e döndü. Yaklaşık 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalan Sangare'nin de yokluğunda Fenerbahçe, sağ beksiz kaldı. Alanyaspor'da Gökhan Gönül'ün atılmasının ardından sağ beke Ozan Tufan geçti.