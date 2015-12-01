Gökhan Gönül: Trabzonspor'un hocası, "Hadi lan, işine bak" dedi; sonuçları böyle oluyor

Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de zirbeye yerleşen Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Trabzonspor'un hocası Sadi Tekelioğlu'nun maç esnasında kendisine "Hadi lan, bak lan işine" dediğini söyledi. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, Tekelioğlu'yla aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Söylemem gereken bir şeyler o yüzden geldim buraya. Sahadaki duruşumu bir çok kişi bilir. Yenildiğimiz zaman bile rakip takım oyuncusu ve hocasını tebrik eden sahada gerginlik olunca yatıştırmaya çalışan bunun için uğraş veren oyunculardan bir tanesi olarak görüyorum kendimi. Rakip takımın hocası kendi alanını aşarak ortalığı germe adına hareketler yaptı.

Ben hocaya 'Sen yapma bari hocam dedim. Hadi lan, bak lan işine' falan diyor. Biz sadece sporcu olarak değil televizyonlarda eleştiri yapmak için öyle diyorlar. Sahanın içinde davransınlar sonrasını hatırlamıyorum zaten. Oradaki olay açıklığa kavuşması için bunları söylüyorum. Sen bak lan işine sanane lan derse sonuçları böyle oluyor.'

Bizler de oyuncuyuz sahada adranalin içerisinden bize de bir şeyler söylenince susamıyoruz. Kimse kusura bakmasın belli bir yere kadar sabrediyoruz. Takım arkadaşlarımızı ve takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynayarak galip geldik."