Fenerbahçe zirveye yükseldi: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının son maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk etti. Baştan sonra üstün performans sergileyen Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve bu sonuçla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Trabzonspor'da Alper Uludağ, 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Ülker

Hakemler: Deniz Ateş Bitnel, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Kjaer, Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Diego (Dk. 81 Markovic), Nani, Alper Potuk (Dk. 66 Volkan Şen), Van Persie (Dk. 70 Fernandao)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Cavanda, Aykut Demir, Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Mbia, Okay Yokuşlu, Özer Hurmacı (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Mehmet Ekici (Dk. 46 Aytaç Kara), Erkan Zengin (Dk. 72 Salih Dursun), N'doye

Goller: Dk. 11 Nani, Dk. 87 Fernandao (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 42 Alper Uludağ (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Aykut Demir, Dk. 82 Salih Dursun (Trabzonspor), Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 38 Nani, Dk. 63 Alves, Dk. 82 Markovic (Fenerbahçe)

Maçtan notlar



Teknik direktör Pereira, maça 3 değişik isimle başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Molde'yi mağlup ettikleri maçın kadrosuna göre üç değişiklik yapan Pereira, kalede Fabiano Ribeiro'nun yerine Volkan Demirel'e, Ozan'ın yerine hastalığını atlatan Mehmet Topal'a, Fernandao'nun yerine ise Robin van Persie'ye forma şansı verdi.

Öte yandan, Molde maçının golcü isimlerinde Ozan Tufan ve Jose Fernandao yedek kaldı.

Caner ve Ba kadroda yer aldı



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları son bulan Caner Erkin ve Abdoulaye Ba, takıma dahil oldu. Galatasaray ile yapılan maçtan sonra dizinden operasyon geçiren Caner Erkin ile kasığında yırtık bulunan Ba'nın tedavileri son buldu ve ikili maçın 18 kişilik kadrosunda her aldı.

Dün Trabzonspor maçının son çalışmasını yapan sarı-lacivertli takımda olmayan Mehmet Topuz maça dahil edilmedi.

Kalçasında bulunan ağrı nedeniyle dün yapılan çalışmada yer almayan Mehmet Topuz, bordo-mavili takımla yapılan maç için kadroya alınmadı. Öte yandan dünkü çalışmayı takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hakan Çinemre ve Raul Meireles'de kadroda olmayan isimler arsında.

Trabzonspor'da 3 eksik

Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da 3 eksik oyuncu var.

Bordo-mavili takımda geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda disiplinsiz hareketleri bulunan ve teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından çalışmadan gönderilen Deniz Yılmaz ve Musa Nizam Fenerbahçe maçının kadrosuna da alınmadı.



Ailevi sorunları nedeniyle izinli olan Esteban Alvarado ise Trabzon'a dönmediği için maçın kadrosunda yok.

Karşılaşmanın önemli anları

7. dakikada Trabzonspor, gole yaklaştı. Mehmet Ekici'nin soldan ortasında boş pozisyonda bekleyen N'doye'den önce kaleci Volkan son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Fenerbahçe, sol kanatta güzel bir organizasyonun ardından üstünlük golünü buldu. Van Persie'nin pasında topla buluşan Diego, ceza alanı içinde Alper'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında Nani, gelişine güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 1-0

15. dakikada Van Persie'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Volkan, yatarak topa sahip oldu.

41. dakikada Fenerbahçe, sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Van Persie, ceza alanı içine girdiği anda yerden ortasında ön direkte topla buluşan Diego, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı başladı.

Maçın ikinci yarısına rakibin eksik oynamasının avantajıyla başlayan Fenerbahçe, oyunu fazla riske etmedi. Sarı-lacivertli takım, Hasan Ali'nin hazırladığı pozisyonlarda 55. dakikada Nani ve 62. dakikada Diego ile pozisyonlara girmesine rağmen ikinci golü bulamadı. Fenerbahçe, maçın 87. dakikasında sonradan oyuna giren Fernandao ile bir gol daha bularak 2-0 öne geçti ve maçı bu şekilde tamamladı.

Alper Uludağ'ın kırmızı kart görmesiyle 42. dakikadan itibaren bir kişi eksik mücadele eden Trabzonspor'da teknik direktör Sadi Tekelioğlu, ikinci yarıya Özer Hurmacı-Yusuf Erdoğan ve Mehmet Ekici-Aytaç Kara değişiklikleriyle başladı. Beraberlik için gole ihtiyacı olan bordo-mavili takım, fazla oyuncuyla atağa çıkamadı ve kontrollü oyununu sürdürdü. Konuk ekip, savunma konsantrasyonunu yitirdiği 87. dakikada Fernandao'nun golüne engel olamadı ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

55. dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasında Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Nani'nin gelişine sert şutunda, kaleci Onur meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Hasan Ali sol kanattan yine etkili geldi. Bu oyuncun ortasında ceza alanı içinde göğsüyle topu iyi kontrol eden Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Aytaç'ın ceza alanı içinden sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

87. dakikada Nani'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Trabzonspor savunmasının içinde topla buluşan Fernandao, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.