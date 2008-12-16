Gökhan Fenerbahçe'de



Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Emreciksin'in transferi için kulübü Ankaragücü ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli olarak Ankaragücü'ne 2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.





Dış transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Ankaragücü'nün genç futbolcusu Gökhan Emreciksin'e attırmaya hazırlanıyor.



İki kulübün Gökhan Emreciksin'in bonservisi için 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı öğrenilirken, transferin kısa bir süre içinde futbol kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Emreciksin, Ankaragücü formasıyla Turkcell Süper Lig'de 15 maçın tamamdında forma giydi ve 3 gole imza attı.



kariyerinde 1 kez A Milli Takım'a çağrılan Gökhan, daha önce sırasıyla İstanbul Sinopspor, Bandırmaspor ve Boluspor takımlarında forma giymişti.

