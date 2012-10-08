Gökhan Demirkol'a yakalama kararı

Oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği suçlamasıyla hakkında verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından iki kez bozulan eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol, ihtar edilmesine rağmen duruşmaya gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nde bugün görülen duruşmaya, Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol katılmadı.

Duruşmada Özçelik’in avukatları Makbule Tanış ve Fatih Volkan ile Demirkol’un avukatı Rıdvan Yıldız hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Kesmen, avukat Yıldız’a müvekkili tutuksuz sanık Gökhan Demirkol’un neden duruşmaya katılmadığını sordu. Avukat Yıldız, "Son olarak müvekkilim ile cuma günü telefonla bir görüşme yaptık. Kendisine duruşmaya katılmazsa yakalama kararı çıkartılacağına dair ikazlarımı yaptım. Bana ’Kesinlikle duruşmaya katılacağım’ dedi. Ancak bugün sabahtan bu yana cep telefonuyla duruşma saatine kadar yaptığım aramalardan bir sonuç alamadım. Telefonu kapalı olduğu için kendisine ulaşamadım" karşılığını verdi.

Yaklaşık 3 dakika süren duruşma sonunda Mahkeme Başkanı Kesmen, Gökhan Demirkol hakkında ’yakalama kararı’ çıkartılmasına karar verildiğini belirterek, duruşmayı 21 Aralık tarihine erteledi.

Davanın geçmişi

1 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Gamze Özçelik’e Kemer’deki bir otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Gökhan Demirkol, 25 Aralık 2006’da 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar 9 Haziran 2008 tarihinde Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin oybirliğiyle bozuldu. Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada Gökhan Demirkol’a, 7 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu ceza da sanığın mahkemedeki iyi hali ve hakimin takdiriyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürüldü.

Bir kez daha Yargıtay’a giden dosyayı bu kez 14. Ceza Dairesi inceledi. Yargıtay, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi’nin mağdur Gamze Özçelik’in tecavüz olayından dolayı ruh sağlığının bozulduğuna dair kararı doğrultusunda, sanık Demirkol’un cezalandırılmasını istedi. Böylece dava üçüncü kez Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne döndü.