Gökhan Çıra'yla 10 gün önce ayrılan Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini bitiren Selin Ciğerci, eski eşiyle barışma ihtimalinin olabileceğini söyledi.

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin sürpriz bir şekilde boşanması büyük yankı uyandırdımıştı. Ciğerci, eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

Milliyet'in haberine göre, önceki akşam Gülben Ergen'i dinlemeye giden Selin Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna yanıt verdi. "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.