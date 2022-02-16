Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklif etti: Bazı şeyler benim yüzümden bitti...

Geçen yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, ikinci kez evlenmeye karar verdi.

Dün 28. yaşını sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken, "Ondan çok özür diliyorum, benim yüzümden bazı şeyler bitti" dedi.

Çıra, daha sonra Ciğerci'ye evlenme teklif etti, Ciğerci de "İkinci kez evet diyorum, Allah kimseye bir daha yaşatmasın" dedi.

Çıra, şu ifadeleri kullandı:

"Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim kardeşlerim dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız.

Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum gelen arayan soran yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim.

Allah hepinizden razı olsun herkes kendini biliyor tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın."