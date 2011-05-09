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Yaşam

GÖKER TÜRKİYE KONSERLERİNE BAŞLIYOR ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 20:43

-GÖKER TÜRKİYE KONSERLERİNE BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Keman sanatçısı Burcu Göker, Amerikalı piyanist Eric Jencins'le birlikte Türkiye'deki klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ünlü bestecilerin keman ve piyano için bestelenmiş yapıtlarından oluşan sürpriz bir repertuvar hazırlayan ikilinin turnesi yarın, İstanbul'da verilecek konserle başlayacak. Jenkins ile New York'ta bulunan dünyanın en prestijli konser salonlarından Carneige Hall'da konser veren Göker, turne kapsamında Antalya, İzmir, Samsun, Düzce ve Girne'de klasik müzik tutkunlarıyla bir araya gelecek.

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