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Spor

Gökdeniz, Rubin Kazan formasıyla 300'üncü maçında kariyerini noktaladı

Türk futbolcuya, 'Tataristan Cumhuriyeti'ne katkı ödülü' verilecek Siyamend KAÇMAZ-MOSKOVA,(DHA) Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı

08 Mayıs 2018 13:14

Türk futbolcuya, \'Tataristan Cumhuriyeti\'ne katkı ödülü\' verilecek

Siyamend KAÇMAZ-MOSKOVA,(DHA)

Trabzonspor\'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya\'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı. Uzun yıllardır Rubin Kazan takımında oynayan Gökdeniz Karadeniz, dün Rus ekibinin 300\'üncü kez formasını giydi.
Ayrıca maç sonu Türk futbolcuya, bölgedeki en üst düzey devlet ödülü olan \'Tataristan Cumhuriyeti\'ne katkı ödülü\' için karar imzalandığı açıklandı. 
Kazan Arena\'da dün akşam Ufa ile oynanan karşılaşmanın 59\'uncu dakikasında oyuna dahil olan 38 yaşındaki futbolcunun Rubin Kazan\'daki 300\'üncü maçı oldu. Gökdeniz, oyunda bulunduğu süre içerisinde takımına olumlu katkı sağlarken, karşılaşma 0-0 sona erdi.
Geçen hafta Gökdeniz Karadeniz, bu sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayacağını açıklamıştı.
\'O KAHRAMAN TÜRK SEN MİSİN?\'
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 2009 yılında Barcelona\'yı deplasmanda 2-1 yenen Rubin Kazan\'da galibiyet golünü atan Gökdeniz Karadeniz, o dönem Devlet Başkanı olan Dimitri Medvedev\'den de övgü almıştı.
Medvedev, Kazan ziyareti sırasında galibiyet sonrası Rubin Kazanlı futbolcularla bir araya gelmiş; futbolcuları tek tek tebrik ederken sıra Gökdeniz\'e geldiğinde ise Medvedev, \"Kahraman Türk sen misin?\" diyerek, attığı gol için başarılı futbolcuyu kutlamıştı.

(FOTOĞRAFLI)


 

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