Gökdeniz Karadeniz, ağlayarak veda etti

Trabzonspor’un altyapısından yetişen milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Gökdeniz Karadeniz jübilesini, 10 yıldır formasını giydiği Rubin Kazan’ın Ufa ile oynadığı lig maçında yaptı.

2008 yılına kadar, altyapısından yetiştiği Trabzonspor’da oynayan tecrübeli futbolcu daha sonra Rusya takımına transfer olmuştu.

A Milli Takım formasını 49 kez giyen ve Rubin Kazan’da forma numarası nedeniyle ‘Efsane 61’ olarak anılan Gökdeniz Karadeniz, bahis şikesine karıştığı için 2005 yılında 6 ay ceza almıştı. Kariyeri boyunca resmi maçlarda 134 gol atan Gökdeniz Karadeniz, tek lig şampiyonluğunu 2010 yılında Rubin Kazan’da yaşadı. Karadeniz özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya attığı gollerden sonra ‘efsane’ ünvanını almıştı.