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Spor

Gökdeniz kadrodan çıkarıldı

08 Eylül 2008 03:00


Belçika maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, adalesindeki sakatlığı nükseden Gökdeniz Karadeniz kamptan ayrıldı.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 10 Eylül Çarşamba günü Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı nükseden Gökdeniz Karadeniz kadrodan çıkarıldı.

Milli takımın yaptığı antrenmanda arka adale grubundaki ağrıları artan ve sağlık ekibi tarafından çarşamba günkü maçta oynamasının imkansız olduğu söylenen Gökdeniz Karadeniz, tedavisini kulübünde sürdürmek üzere milli takım kampından ayrıldı.

Milli takımda sakatlıkları süren diğer 3 oyuncu, Mevlüt Erdinç, Mehmet Aurelio ve Hakan Balta'nın Belçika maçına yetiştirilmeleri için yoğun tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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