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Yaşam

Gökdelenden üzerine yatak düştü

Bir gökdelenin 30. katından düşen yatağın altında kalan Jesse Scott Owen’a sokaktan geçenler yardım etti

20 Eylül 2012 15:24

ABD’nin New York kentinde kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Jesse Scott Owen’ın üzerine yatak düştü. Görgü tanıkları yatağın bir gökdelenin 30. katından aşağı yuvarlandığını söyledi.
 
ABD’nin New York kentinde okuluna giderken kafasına düşen ağır cisimle yere yığılan üniversite öğrencisi kendine geldiğinde kendisini bir yatağın altında buldu.

Şehrin finans merkezi olarak bilinen bölgede kaldırımda yürürken bir gökdelenin 30. katından düşen yatağın altında kalan Jesse Scott Owen’a sokaktan geçenler yardım etti.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Owen yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kafama ağır bir şey düştüğünü hissettim ve yere yığıldım. Olayı görenler yanıma gelmiş ve onlar kendime gelmemi sağladı.”

Owen’ın boynundan yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği bildirildi.

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