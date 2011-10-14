Gökdelen yerine Yerdelen

T24- Meksika’da yapılması planlanan bu bina, gökdelenlerin pabucunu dama atabilir. Yerin 300 metre altına inecek 65 katlı bina, şehircilikte son nokta.



Milliyet'in haberine göre, bu mimarlık harikası, başkent Mexico City’de yeni inşa edilecek binalara en fazla 8 kat sınırı konulması sonrasında akla gelmiş.





Başkentin ana meydanında yapılması düşünülen 65 katlı binada, evlerin yanı sıra, ofisler, dükkanlar, kültür merkezi hatta müze bile olacak. Gün ışığı, inşaatın başlangıç noktasına yerleştirilecek 240x240 m. boyutundaki yekpare camdan sağlanacak.





Tersine piramit şeklinde çizilen bina için 300 metreye kadar inilmesi planlanıyor. Kıyaslamak gerekirse, İstanbul’daki Sapphire Kulesi’nin yüksekliği 261 metre