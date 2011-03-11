T24 LogoT24 Logo
Politika

GÖKÇEK'TEN ''TUNCAY ÖZKAN'' İDDİASI ANKARA (A.A)

11 Mart 2011 13:33

-GÖKÇEK'TEN ''TUNCAY ÖZKAN'' İDDİASI ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal paylaşım sitesi twitter'da, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin ardından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan, ''Ergenekon'' davası sanıklarından Tuncay Özkan'ın, CHP'de genel başkan adayı olacağını iddia etti.  Gökçek, dün gece twitter'da yazdığı mesajda, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin ardından CHP'de yeni bir genel başkan adayının ortaya çıkacağını ileri sürmüştü.  Söz konusu kişiyi saat 24.00'da açıklayacağını belirten Gökçek, söyleyeceği ismi doğru tahmin edenlere ise bir dizi kitap hediye edeceğini yazmıştı.  Gökçek, saat 24.00'ı gösterdiğinde açıklamasının uzun olacağını belirterek, takipçilerinden 10 dakika süre istedi. Ardından, iddialarını takipçileri ile paylaşan Gökçek, CHP içindeki çekişmelere değindi ve seçimden sonra Tuncay Özkan'ın CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını öne sürdü. Gökçek, bu iddiasını şu ifadelerle dile getirdi: ''Bu seçimlerde KK'nın CHP oylarını yüzde 20-23 bandında bir yere getireceği açık seçik anketlerde ortaya çıkıyor. Yüzde 23 bandı ve KK'nın gafları dolayısıyla halkın arasında gülünç hale düşmesi, karizmatik olmaması dolayısıyla seçimden sonra genel başkanlıktan düşürülmesi kesin. Yerine yeni aday, mağdurları oynayan, hatip, karizmatik aday Tuncay Özkan... CHP'nin yeni lideri hayırlı uğurlu olsun. Ben siyasetten bir parça anlıyorsam KK'nın Özkan'a gücü yetmesi mümkün değil. Hayırlı olsun. Yarın CHP içindeki yansımaları ve neticeleri CHP'li arkadaşlardan alıp size iletmeye devam edeceğim.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24