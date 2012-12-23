Gökçek'ten takipçisine: Genelevde mi çalışıyorsun?

Twitter'da takipçileriyle girdiği tartışmalar sonrası mahkemelik olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu kez de bir kadın takipçisine ağır bir hakarette bulundu.

Bugüne kadar twitter'da kendisine hakaret ettiğini söylediği 800 kişiyi mahkemeye veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisini eleştiren ya da hoşuna gitmeyen sorular soran takipçilerine hakaret etmeye devam ediyor.

Daha önce bir kadın takipçisinin cep telefonunu yayınlayan, kürtajla ilgili mesaj atan genç kadına Sen daha önce çok mu kürtaj yaptırdın? diye soran, Ankara Metrosu ile ilgili eleştiri mesajı atan kişiye O raylar... diye başlayan hakaretler yağdırdı.

Genelevde mi çalışıyorsun?

Melih Gökçek, bu kez de twitter'dan Bentderesi 'ndeki genelevlerin kapatılması kararının nedenini soran genç kadına Bentderesinde mi çalışıyorsun. Yanlış anlama lütfen dönüp dönüp bent derresini soruyorsun. Siz bir bayansıznız ama geneleve takmışsınız, bunu anlamak mümkün değil, yakışıyor mu? diye cevap verdi. (Kaynak: DHA)