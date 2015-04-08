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Gökçek'ten otorobot açıklaması: 'Bizim robotun granit mermer kafası davacı mimarlardan iyi çalışır'

Mimarlar Odası, AOÇ kavşağına yerleştirilen "otorobot"la ilgili suç duyurusunda bulunmuştu

08 Nisan 2015 23:02

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kavşağına yerleştirilen robot heykeliyle ilgili suç duyurusunda bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri için, "Bizim yerleştirdiğimiz robotun granit mermer kafası, onu mahkemeye veren mimarlardan daha iyi çalışır" ifadelerini kullandı.

Otorobotlara yönelik eleştirilerle ilgili yazılı bir açıklama yapan Gökçek, "Mimarlar odası, yaptığımız her güzel çalışmayı mahkemeye verip, Ankara’ya zarar veriyor. İdeolojik davranışları nedeniyle her çalışmamızı istisnasız mahkemeye vererek durdurmaya çalışıyorlar. Bitince de en çok onlar faydalanıyorlar" dedi. 

 

'Tenkit edenler bir araya gelse AOÇ Meydanı’ndaki bir robotumun karşılığı olamaz'

 

"Bizim robotun granit kafası, onu mahkemeye veren mimarlardan daha iyi çalışır. Neymiş, 'Oda'nın beylerinden başkanlarından akıl soracakmışım’. Hepinizin aklını toplasam benim robotun aklı kadar etmez" diyen Gökçek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sizden neyi soracağım. Neymiş. 'Ankaralının hesabını soracakmış?' Sen kimsin ki hesap soracaksın? Ankaralı adına konuşacaksan, girersin seçime alırsın boyunun ölçüsünü. Bizim robotlara saygılı olun… ANKAPARK açılınca gezmeye geldiğinizde otorobotlar sizden bunun hesabını sormasınlar sonra… Onu tenkit edenlerin hepsi bir araya gelse Atatürk Orman Çiftliği Meydanı’ndaki bir robotumun karşılığı olamazlar."

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