Melih Gökçek'ten Ankara’ya Transformers robotu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark için yaptırdığı transformers robotlarından birini AOÇ Kavşağı’na yerleştirdi.

1 Nisan’da günü konulan dev robotun şaka olduğunu sanan sürücülerden bazıları, araçlarının camını açıp, robotu inceledi.

Hürriyet'ten Sedat Cenikli'nin haberine göre vatandaşları şaşırtan robotun, Büyükşehir BelediyeBaşkanı Melih Gökçek'in, "Prestij projem" dediği Ankapark'taki 20 otorobottan biri olduğu öğrenildi. Ankapark’ın tanıtımı için yerleştirilen otorobotun iskeleti demir, dışı ise polyesterle kaplı.

Gökçek, daha önce de robotlarla fotoğraf çektirmiş ve Twitter hesabından takipçilerine “En yakışıklı otorobot hangisi?” diye sormuştu.