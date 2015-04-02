T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten Ankara’ya Transformers robotu

Dev robotu gören vatandaşlar 1 Nisan şakası sandı

02 Nisan 2015 16:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark için yaptırdığı transformers robotlarından birini AOÇ Kavşağı’na yerleştirdi.

1 Nisan’da günü konulan dev robotun şaka olduğunu sanan sürücülerden bazıları, araçlarının camını açıp, robotu inceledi. 

Hürriyet'ten Sedat Cenikli'nin haberine göre vatandaşları şaşırtan robotun, Büyükşehir BelediyeBaşkanı Melih Gökçek'in, "Prestij projem" dediği Ankapark'taki 20 otorobottan biri olduğu öğrenildi. Ankapark’ın tanıtımı için yerleştirilen otorobotun iskeleti demir, dışı ise polyesterle kaplı. 

Gökçek, daha önce de robotlarla fotoğraf çektirmiş ve Twitter hesabından takipçilerine “En yakışıklı otorobot hangisi?” diye sormuştu.

ETİKETLER

ankaratransformersrobotlaraoç kavşağıyerleştirdiprestijmelih gökçek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24