-Gökçek'ten ODTÜ ve Eymir için referandum önerisi ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Bulvarı'nın devamı olan ve ODTÜ içerisinden geçecek yolun yapımıyla ilgili referandum önerisinde bulundu. Gökçek, ODTÜ'den geçirilecek yol ve Eymir'in halka açılmasına yönelik çalışmalar hakkında sosyal paylaşım ağı Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir twitter takipçisinin ''ODTÜ'nün sorunu ne'' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Gökçek, ''Birincisi üniversiteden yol geçirtmek istemiyorlar. İkincisi Ankara'nın yasalarla belediyeye verdiği Eymir Gölü'nü sadece kendi istedikleri kişilerin hizmetine açıyorlar. Bu yollar istense de istenmese de yapılacak. Eymir, halka açılacak. Umarım ki, sorunları ODTÜ yetkilileri ile anlayış içerisinde çözeriz'' ifadelerini kullandı. ODTÜ'den geçecek yolların planının, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın tarafından 1993 yılının Şubat ayında yapıldığını, üniversitenin talebi üzerine 1994'ün Şubat ayında ise yeniden düzeltildiğini anımsatan Gökçek, bu planları uygulamaya koyacaklarını bildirdi. Ramazan Bayramı tatili sonrası gerekli yasal müracaatları yapıp, yol açımına hemen başlamak istediklerini belirten Gökçek, öncelikle ODTÜ Rektörlüğü'nün karşı çıkmadığı Anadolu Bulvarı'nın devamı olan bölümden işe başlayacaklarını açıkladı. Çalışmaların başlamasının ardından Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yolun bir ay içinde tamamlanacağını ifade eden Gökçek, ''Hacettepe ve Ümitköy'ü Konya Yolu'na bağlayacak yolun ise iddia edilenin aksine kampüsü değil arazinin bir bölümünü ikiye böleceğine'' dikkati çekti. Eymir Gölü'nün halka açılmasına ilişkin karara da değinen Gökçek, ''Yapılaşma propagandası tamamıyla provokatif. Yok böyle bir şey. Kuyruklu yalan'' dedi. -''Referandum yapalım''- Gökçek, ODTÜ'lü öğrencilerin yol yapımına karşı imza topladıklarının ifade edilmesi üzerine de ''İsterseniz bir milyon Ankaralının imzasını da ben getireyim. Bu yol ve Eymir için referandum yapalım'' önerisinde bulundu. Takipçilerin bu öneriye destek vermesi üzerine Gökçek, ''Referandumda her sandık başına 2 ODTÜ'lü öğrenciyi de gözlemci olarak oturtalım'' dedi. Gökçek, twitter'daki sohbette yol yapımı sırasında ODTÜ arazisinde kesilme ihtimali bulunan ağaçlarla ilgili olarak da Ankara'da Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2 metrekare olduğunu anımsatarak, ''Nüfus iki kat artmasına rağmen yeşil alan miktarı, kişi başına 18 metre kareye çıktı. Bu rakam, Türkiye rekorudur. Yani ağaca Ankara Büyükşehir Belediyesi kadar değer veren ikinci bir belediye yok'' dedi. ODTÜ'nün ise bir yıl içinde iki kez zaruret olmadığı halde ağaç kesimi yaptığına işaret eden Gökçek, ''Buna ODTÜ'lülerin kılı kıpırdamadı. Biz zaruri olarak ağaçları kesersek kimsenin ses çıkarmaya hakkı olamaz. Çünkü bu yol Ankara için zaruri. Kestiğimiz her ağacın yerine söz veriyorum, ODTÜ yönetiminin üniversitede göstereceği yere 10 ağaç dikeriz'' diye konuştu.