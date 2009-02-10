Gökçek'ten itiraf: AKP'li olmayana kredi yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, krediyle metro güzergahını genişleteceğini vaat eden CHP adayı Murat Karayalçın'a "İktidar biziz, krediyi kimden alacaksın?" diye seslendi.



"Çankaya'da seçim startı" toplantısında konuşan Gökçek, Murat Karayalçın'ın kazanamayacağını anlayınca kaçmak istediğini öne sürdü ve "Destekli at" ifadesini kullandı.



Medyanın CHP yanlısı tutumunu eleştiren Gökçek, Çankaya Belediyesi hakkında 9 konuda suç duyurusu olduğunu, ama medyanın yazmadığını vurguladı.



Ankara'daki takımların tek çatı altında toplanması gerektiğini ileri süren Gökçek, zamanında Ankaragücü'ne başkan olmak için bir takım girişimlerde bulunduğunu anlatan Gökçek, Mesut Yılmaz'ın Ankaragücü'ne başkan olmasını engellediğini iddia etti.



Bülent Akarcalı ise, Çankaya'yı yamyamların elinden alacaklarını belirterek hizmet edeceklerini ifade etti.



