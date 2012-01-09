Gökçek'ten Fransa'ya karşı 3 yaptırım

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Fransa Meclisi'nde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifine karşı atılacak tepki adımları gündeme geldi.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplandı.



Toplantıda, konuya ilişkin teklifler birleştirilerek, "Fransa'nın Cezayir'e uyguladığı soykırımın milletin hafızasında olduğunu ve Ankara halkının kardeşlerinin 20. yüzyılda yaşadıkları vahşetten duydukları acıyı paylaştığını göstermek amacıyla Fransa Büyükelçiliği'nin bulunduğu Paris Caddesi'nin isminin Cezayir Caddesi olarak değiştirilmesi, Degol Caddesi'ne Cezayirli milli kahramanlardan birinin isminin verilmesi ve Fransa Büyükelçiliğinin bulunduğu yerde uygun bir alana Cezayir soykırım anıtının yaptırılarak, dikilmesini" içeren önerge sunuldu.



Önerge kabul edilerek, konu İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda, söz konusu adımların ilk Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirileceğini ve önergenin komisyona havale edileceğini belirtmiş, sonuç için Fransa senatosundaki oylamanın bekleneceğini söylemişti.



Meclis toplantısında ayrıca Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu'nun, heykel bölümü olarak Cezayir soykırım anıtının yapımında görev almak istediklerini belirten yazısı okundu.



Toplantıda Hakimiyet-i Milliye gazetesinin orijinal nüshasının, karşılıklı bir sayfa günümüz Türkçe'sine çevrilmiş olarak basılması ve Ankara'da bu yıl Ankara Savaşı ve Fetret Devri konulu uluslararası sempozyum düzenlenmesi de karara bağlandı.





