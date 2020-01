Gökçek'in projeleri: Ankara Boğazı, dinozor sinemaları, Transformers'lar...

Ankara'da seçim çalışmalarına başlayan Melih Gökçek, projelerini anlattı. 18 farklı proje açıklayan Gökçek, Ankara'ya boğaz getireceği sözünü verdi.

Gökçek, "20 yılın her anı çalışma ve hizmetle geçti. İnşallah 5 yıl daha bu hizmet devame edecek. 20 yılda Ankara'ya adeta çağ atlattık. Önümüzdeki 5 yıl da hizmet dolu olacak. Ben Ankaralı kardeşlerimle gönül birliği yaptım. Ben bu şehri evim, ocağım, yuvam olarak gördüm. Ankara'da yaşayan her bir kardeşimin derdi bizim derdimiz, her bir kardeşimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bir şehri sevmek o şehre emek vermek, o şehrin insanını kucaklamak, hizmet üretmektir. Bizden önce Ankara'ya nice yöneticiler geldi hiçbiri bizim kadar üretmedi, bizim kadar eser meydana getirmediler. Seçim sürecinde bol keseden atanlarvar. Seçim öncesi proje anlatan yok, çamur atmak.. En iyi bildiği proje bu onların. Milli birliğimizi, kardeşliğimiiz hedef almak" dedi.

'Ankara'ya deniz getirmek imkansız ancak... '

Gökçek, "Ankara'ya deniz getirmek imkansız ancak artık Ankara'nın da boğazı olacak. İmrahor vadisinde 1.etapta yer alacak 11 bin metrekarelik dev alan... Ankara'nın imajına inanılmaz bir katkı sağlayacak. 5 senede bitmesini planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gökçek 18 projesini şöyle sıraladı:

'Savaşan Transformer'lar...'

1. Proje: Avrupa'nın en büyük parkı ANKAPARK. Toplam 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Amacımız orayı 12 ay boyunca turizme açık tutmak. Alanda toplam 1200 tane küçüklü büyüklü oyuncak var, bu bir rekordur. içerisinde dinozor sinemaları, müzeleri bulunuyor. Savaşan Transformer'lar, 360 derece Ankara ve Türkiye sinemaları. Yeni Mahalle birinci duraktan itibaren ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. İlk yıldan itibaren 5 milyon ziyaretçiti hedefliyoruz, hedef 10 milyon.

2. Proje: Ankara Boğazı... Ankara'ya deniz getirmek imkansız ancak artık Ankara'nın da boğazı olacak. İmrahor vadisinde 1. etapta yer alacak 11 bin metrekarelik dev alan. Ankara'nın imajına inanılmaz bir katkı sağlayacak. 5 senede bitmesini planlıyoruz.

3. Proje: Havaalanı metro projesi. Başbakan'ın Ankara'ya hediyesi olacak. Hedef önümüzdeki 5 yıl içerisinde bitirmek.

4. Proje: Teleferik otobüs projesi... Otobüs teleferikler karayollarının yetersizliği nedeniyle teleferik otobüs pek çok Avrupa ülkesinde var. Teleferik otobüsleri Adliye Sarayı'nın oraya yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde trafik rahatlayacak.

5. Proje: Kuzey Ankara'ya Cumhuriyet tarihinin en mükemmel camiini ve kültürel merkezini yerleştiriyoruz. Cumhuriyet döneminin en iddialı camiisi olacak. 130 bin metrekare kapalı alanı olan camiinin ihalesi yapıldı, hafriyatı başladı.

6. Proje: Fuar alanı projesi... Halen uçakların fuar alanına girebileceği yolu bulunan toplam 50 bin metrekare açık, 50 bin metrekare kapalı alanı olan bir fuar alanı... Hedefimiz 2014 yılında fuar alanını açmak.

7. Proje: İnanç ve Tarih müzesi projesi... 4 bölümden oluşuyor. Ferman müzesi, Tarih müzesi, Bilim müzesi ve en önemli bölüm Kur'an Mucizeleri müzesi. Ankara'ya yılda en az 3 milyon turist getirecek olan bu proje müthiş bir atılım olacak.

8. Proje: Termal su projeleri... Ankara'nın dört bir yanında termal su kaynaklarının kullanılmasını amaçlayan bir proje. Ankara termal turizmle taçlanacak.

9. Proje: Çok amaçlı kongre merkezi projesi... Yapılacak olan gösteri merkezi çok amaçlı olarak kullanılacak.

10. Proje: Ankara'nın simge projesi, adı 333 Ankara. 333 metre yüksekliğinde yapılacak olan bina Avrupa'nın en yüksek binası ve Ankara'nın simgesi olacak. Binada oteller, restoranlar ve iş yerleri olacak.

11. Proje: Ankara'ya yeni katılan ilçelerimize büyük bir müjde taşıyor. Tarımsal ve hayvansal kalkınma projesi. Tarım ve hayvancılığın teşviki düşünülüyor. Özellikle belediye şirketi devreye sokularak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini planlanıyor. Köylerimiz zenginleştirilecek.

12 Proje: Eryaman Stadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara'da 43 bin kişilk yeni bir stadın inşaasına bu yıl başlıyor. 15 bin kişilik daha küçük başka bir stad daha yapılacak.

13. Proje: Manevi mimarımız Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresini yenileme projesi... 2014 yılında çevre düzenleme işleri bitmiş olacak. Ayrıca Türkiye'nin en modern kapalı dolmuş durakları ve Hacı Byram kongre salonunu da tamamlamış olacağız.

14. Proje: Aile yaşam merkezleri hizmete girecek. Çocukların, gençlerin, hanımların, engelli ve yaşlıların yararlanacağı sosyal, kültürel faliyetlerde bulunacağı merkezler yapılacak.

16. Proje: Rekreasyon alanı yapacağız 8 tane var. İki tanesinin yapımı devam ediyor. 1 tane daha eklyeceğiz. Çubuk Bir barajının etrafı piknik alanları olacak.

17. Proje : Çam Koru rekrasyon alanı. Yaz kış bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek rekrasyon alanı olacak.

18. Proje: Yeni Mamak projesi. Kentsel dönüşüm kampanyası çerçevesinde 5000 bin konut yapılacak. Bir kısmının anahtarlarını verdik. Mamak'ın makus talihini yeneceğiz.