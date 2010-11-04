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Yaşam

GÖKÇEK'TEN CHP YORUMU: NE DEDİYSEM OLDU  ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 16:40

-GÖKÇEK'TEN CHP YORUMU: NE DEDİYSEM OLDU  ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili, ''Referandum öncesi ve sonrasında ne söylediysem onlar oldu. Şu anda CHP yaralı. Yaralıyken onlara ekstradan herhangi bir sıkıntı vermek istemiyorum'' dedi. Gökçek, başkentte faaliyet gösteren oto galerileri tek bir çatı altında toplamak için Gölbaşı Konya Yolu üzerinde yapılacak tesis ve iş yerlerinin yol asfaltlama çalışmasının başlatılması dolayısıyla düzenlenen törende, gazetecilerin, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Bu konuda yorum yapmak istemediğini belirten Gökçek ''Şu anda CHP yaralı ama referandum öncesi ve sonrasında ne söylediysem onlar oldu. Eski konuşmalarımı bulun. Söylediklerimden iğne ucu kadar bir farklılık varsa o zaman dersiniz ki Melih Gökçek bu siyasetten anlamıyor. Söylediklerimiz çıktı. Bu konu üzerinde yeniden açıklama yapmak istemiyorum. Şu anda CHP yaralı. Yaralıyken onlara ekstradan herhangi bir sıkıntı vermek istemiyorum'' diye konuştu. ''Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son yaşananlarda bir katkısı var mı?'' sorusuna Gökçek ''Yorum yapmak istemiyorum. Yoksa çekindiğimden değil, gerçekten CHP yaralı'' yanıtını verdi. ''CHP'de yeni döneme dair bir öngörünüz var mı?'' sorusu üzerine Gökçek, ''Tahminlerimi zaten yaptım. Geçmişte yaptığımız tahlillere bakın. Onların içerisinde hepsini göreceksiniz. Yine farklı bir şey çıkmadı. Ne dediysem çıktı'' diye konuştu. ''Tahmininiz çıktı diye sizi değişik partilerden arayan oldu mu?'' sorusunu Gökçek, ''Çok arayan oldu. 'Sen bunları nereden tahmin ettin, nereden bildin' diyen çok oldu'' diye yanıtladı.

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