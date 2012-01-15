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Politika

Gökçek'ten CHP ile ilgili yeni kehanet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında CHP ile ilgili yeni kehanetini...

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında CHP ile ilgili yeni kehanetini açıkladı. Gökçek, CHP'de artık Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğini, baronların onu istemediğini dile getirdi. 

Kanaltürk TV'de Sami Dadalıoğlu'nun konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı CHP açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.


'Baronlar artık Kılıçdaroğlu'nu istemiyor'

Dadalıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı Pazar Politika programına katılan Gökçek, CHP'de yaşananları anlattı. Gökçek, CHP'de artık Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğini, baronların onu istemediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ile politbüro arasındaki derin kavgayı açıklayan Gökçek, yeni kehanetini de açıkladı.


Gökçek'in yeni kehaneti

CHP'deki değişimin yakın olduğunu belirten Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun getirdiği baronların CHP liderliği için yeni gözdelerinin Emine Ülker Tarhan olduğunu öne sürdü.



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