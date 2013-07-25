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Gökçek'ten Çarşı'ya: Görelim bakalım Çarşı'nın samimiyetini

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu kez Beşiktaş'ın en etkili taraftar grubu Çarşı'yı hedef aldı

25 Temmuz 2013 19:32

 

Beşiktaş İnönü Stadı'nın yıkımı sırasında tarihi eserlere rastlandığı iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çarşı'nın Gezi Parkı olaylarında yer almasına da gönderme yaparak, "Çarşı'da samimiyetin 's'si varsa İnönü’nün yeşil alan olarak değerlendirilmesini ve altındaki tarihi eserlerin yeryüzüne çıkartılmasını istemesi gerekir. Görelim bakalım Çarşı'nın samimiyetini" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Melih Gökçek, yıkımı devam eden BJK İnönü Stadı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Twitter'dan Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na ihbarda bulunan Gökçek, “İnönü Stadı'nın altından tarihi eser çıktı. Derhal müdahale ediniz. Aksi taktirde hakkınızda suç duyurusunda bulunurum. Demedi demeyin" şeklinde Tweet attı.

 Gökçek'in attığı Tweet'ler şöyle:

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