T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçek'ten, Ankara Belediyesi'ndeki 'FETÖ' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

"Darbe teşebbüsü sonrası büyükşehirden..."

24 Mayıs 2017 19:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bu sabah yapılan 'FETÖ' operasyonu sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, "Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde" dedi. "Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETÖ’yle mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Gökçek, "Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadesini kullandı.

Gökçek'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

- Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.

- Darbe teşebbüsü sonrası büyükşehirden 218, EGO'dan 24, ASKİ'den 71, şirketlerden 59, ek dersli 20 kişi toplam 392 kişi açığa alındı.

- Açığa alınan personeller İçişleri Bakanlığı'na bildirildi ve Bakanlar Kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.

- En son bugün Ankara başsavcılığı tarafından büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişiyi savcılıkça göz altına aldı.

- Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde...

- Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETÖ’yle mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

- Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir...

 

ETİKETLER

GökçekAnkarabelediyeFETÖoperasyongözaltıTwitterilk açıklama

İlgili Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarda 'FETÖ' operasyonu; 100'den fazla gözaltı kararı

Başsavcılık gözaltı kararı bulunan kişilerin 'ByLock' kullanıcısı olduklarını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24