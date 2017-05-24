T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarda 'FETÖ' operasyonu; 100'den fazla gözaltı kararı

Başsavcılık gözaltı kararı bulunan kişilerin 'ByLock' kullanıcısı olduklarını belirtti

24 Mayıs 2017 12:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 139 kişi hakkında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDYapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli 60 kişi, bir kısım ilçe belediyelerinden 19 kişi (23 ihraç, 56 kişi faal görevde) Kalkınma Bakanlığından 30 kişi (tamamı ihraç) ve Milli Eğitim Bakanlığından 30 kişi (tamamı ihraç) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup gözaltı işlemleri bu sabah itibarıyla başlatılmıştır."

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ETİKETLER

FETÖByLockgözaltı kararıAnkara Büyükşehir Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24