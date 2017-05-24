Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarda 'FETÖ' operasyonu; 100'den fazla gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 139 kişi hakkında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDYapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli 60 kişi, bir kısım ilçe belediyelerinden 19 kişi (23 ihraç, 56 kişi faal görevde) Kalkınma Bakanlığından 30 kişi (tamamı ihraç) ve Milli Eğitim Bakanlığından 30 kişi (tamamı ihraç) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup gözaltı işlemleri bu sabah itibarıyla başlatılmıştır."

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.