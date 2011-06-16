-GÖKÇEK'TEN "TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Yoğun yağış nedeniyle, akşam saat 20.00'ye kadar zorunlu haller dışında vatandaşların trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz'' dedi Gökçek, yaptığı açıklamada, başkentte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğünü, öğle saatlerinden bu yana ortaya çıkan yağış ve doluyu ''doğal afet'' olarak nitelediğini söyledi. Altgeçitlerde ulaşımda sorun yaşandığını, dolu nedeniyle logarların tıkandığını ifade eden Melih Gökçek, ''Yaşanan olaylar normal bir yağış değil, altyapıdan kaynaklanan bir durum değil. Bu duruma hiçbir altyapı dayanmaz. Arkadaşlara talimat vererek, tüm radyoların 'vatandaşların trafiğe çıkmaması için anons edilmesi yönünde' uyarılmasını istedim'' diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, vatandaşların zarar görmemesi için her türlü tedbiri belediye olarak aldıklarını belirterek, ''Akşam saat 20.00'ye kadar zorunlu haller dışında vatandaşların trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz'' dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışların aralıklarla ve şiddetli şekilde süreceğini, yoğun yağışların özellikle Eskişehir ve Konya yolları, İncek semti ile Çankaya bölgesinin üst kısımlarında etkili olacağını belirterek, yağışların genellikle dolu şeklinde görüleceğini kaydettiler.