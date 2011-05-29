-GÖKÇEK'TEN "SAĞANAK" SAVUNMASI ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentte dün etkili olan yağışla ilgili, ''Çankaya bölgesine, yarım saatte, metrekareye 22.2 kilogram yağış düştü. Bu inanılmaz müthiş bir yağış. Hiçbir altyapı bu tür olağanüstü durumlara göre inşaa edilmez'' dedi. Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, dün Ankara'da özellikle Çankaya, Dikmen ve Kızılay bölgelerine 15.50-16.20 saatleri arasında, doluyla karışık ''çok sert'' bir yağmur yağdığını ve bölgenin bu yağmurdan etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, dün, güneyden gelen hava akımıyla birlikte çok sert bir yağış meydana geldi. TBMM içindeki meteoroloji istasyonunun ölçümlerine göre, Çankaya bölgesine yarım saatte metrekareye 22.2 kilogram yağış düştü. Bu inanılmaz müthiş bir yağış. Yine, Etimesgut civarına da metrekareye 13.6 kilogram yağış düştü. Elbette, böylesine kısa sürede bu kadar çok yağışa hiçbir altyapının cevap vermesi mümkün olmaz. Hiçbir altyapı, bu tür olağanüstü durumlara göre inşaa edilmez. Durum böyleyken bazı kişi ve kuruluşların bunu kullanmaya çalışmaları üzüntü vericidir. Son yıllarda tüm dünyada da anormalleşen hava durumları karşısında bu tür yağışların olduğunu sıkça izliyoruz. Bu bir doğal afettir.''