Gökçek'ten 06:30 açıklaması: Yüzde 44,7 oy alarak Ankara'yı kazandım

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni dört dönem yönettikten sonra 5. kez yarışa giren AKP adayı Melih Gökçek, yüzde 99,5 oranında kesinleşen sayım sonuçlarına göre oyların yüzde 44,7'sini alarak seçimi kazandığını, zafer ilan eden CHP adayı Mansur Yavaş'ın oyunun yüzde 43,8 olduğunu söyledi.

Gökçek, sabah 06:30'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Biz çıkmadık ortalığa, biz çıkmayınca da ortalığı karıştıranlar oldu. Özellikle Cihan Haber Ajansı karıştırdı. Allah'a şükür aldık. Televizyon televizyon gezip seçimi aldığını ifade etti CHP adayı. Tabii böyle bir şey yok. Yok Çankaya'dan oylar gelmedi, falan. Oysa Çankaya'dan oyların tamamına yakın gelmişti. Şimdi neticeyi aldık. Beni çok aşağılarda gösteren ajans da (CHA) günah çıkarmak için beni 2,5 puan önde göstermiş. Amaçları milleti sokağa dökmekti ve döktüler. Şu anda maalesef gençler seçim kurulunun önünde toplanmış kazandıklarını söylüyorlar.

Bizim hesaplarımıza göre minimum 30 bin civarında fark var. O ajansın ifadesine göre 62 bin fark var. Şu anda sayılmamış sadece 67 sandık kaldı. Bizim hesaplarımıza göre yüzde 44,7 oy aldık. CHP 43,8 sonuç almıştır. Yüzde 99,5 oranında kesinleşen sayımın sonucudur bu. Oyumu yükselttim, bundan kıvanç duyuyorum. Bu zaferin kazanılması son derece anlamlı. Bütün Türkiye başbakanına, AK Partisi'ne sahip çıktı. Anlaşılan o ki, yedi düvel birleşse Allah'a şükür ki Türkiye'ye, başbakanına bir şey ifade etmeyecek.

Benden sonra yerimi yeni bir AK Parti'liye bırakırken daha çok oy alacağı bir zemin bırakmak istiyorum. Çünkü benim son dönemim. Türkiye'yi hile yapıldı diye çalkalayacaklar. Hile bizim her zaman yakaladığımız gerçektir. Keçiören'e gitmişler oylar değişecekmiş. Ya arkadaş teknoloji ne kadar değişti bilmiyorlar herhalde. Bu kadar açık net hadise ortadayken nasıl hile yapılacakmış onu söylesinler. Hile yapan varsa sandıkta yapmıştır zaten. Onu yapan varsa da şerefsizdir, AK Parti buna tenezzül etmez. Şu saatten sonra bunu iddia eden varsa mağlubiyeti hazmedemediği için, toplumu sokağa dökmek için yapmışlardır. Seçimi hazmedemeyeceklerini, özellikle gençleri sokağa dökeceklerini, beynelmilel güçlerin ve baronların bunu yapacaklarını söylemiştim.

Son olarak söylemek istediğim; sayın Başbakan'ım yolun açık olsun. Bu millet Ankara'da da, Türkiye'de de senin arkanda olduğunu gösterdi, yolun açık olsun."